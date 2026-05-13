Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan "81 ilde hastaneler tamamlansın" talimatı

Besti KARALAR -ANKARA(EKONOMİ)

AK Parti’nin genişletilmiş il başkanları toplantısında teşkilatların önerileri masaya yatırıldı.

Toplantının kapalı bölümünde birçok il başkanı, Cumhurbaşkanı’ndan şehrinin ihtiyaçları doğrultusunda taleplerde bulundu. Erdoğan da ilgili bakanlara talimat vererek, meselelerin bahane üretmeksizin çözülmesi talimatı verdi.

“Vatandaşa da bana da bahane üretmeyin”

İl başkanlarının talepleri arasında hastanelerin ön plana çıktığı öğrenildi.

Erdoğan teşkilatlardan gelen sorunların çözümü noktasında başta bakanlar olmak üzere, “Vatandaşa da bana da bahane üretmeyin, işleri çözeceksiniz. AK Parti’de bahane olmaz, sorun varsa çözeceksiniz sizin göreviniz bu. Aciliyeti olan konularda hizmet talebi varsa tasarruf tedbirine de sığınmamak lazım” dediği kaydedildi.

İl başkanları bazı illerde inşaatı devam eden şehir hastanelerinin tamamlanmadığını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilettikleri, Erdoğan’ın da Cumhurbaşkanı Strateji ve Bütçe Başkanlığına 81 ildeki eksik hastanelerin tamamlanması için talimat verdiği belirtildi.

Böylece 81 ildeki hastanelerin tamamlanması hızlandırılacak.

İl Başkanları toplantısında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da bugüne kadar yapılan çalışmalar, hayata geçecek yeni projeler ile özellikle yol ve köprü çalışmaları hakkında sunum yapıldı.

Türkiye Yüzyılı buluşmaları başlıyor

AK Parti, mayıs ayından sonra, Türkiye Yüzyılı buluşmalarına başlıyor.

Buluşmalar bakanlar, parti yöneticilerinin katılımlarıyla yaz boyunca devam edecek.

İl başkanları toplantısında Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş de seçim hazırlıklarının hız kazandığını ve seçim çalışmaları ile ilgili sunum yaptığı kaydedildi.