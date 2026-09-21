Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de diplomasi trafiği

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek: Herkes için sonuç üreten bir Birleşmiş Milletler" temasıyla düzenlenecek 81. Genel Kurul genel görüşmelerine katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal ile diğer ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'ndan Türkevi'ne geçti.

Son yıllarda ABD'de gelenekselleşen görüntüler tekrar kameralara yansıdı. 7'den 70'e birçok kişi vardı. Yaşları farklı, sevgileri aynıydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Türkevi'ne girişinde yine coşkuyla karşılandı.

Türkevi girişinde kendisini bekleyen kalabalık tarafından sevgi gösterileriyle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ellerinde Türk bayrakları bulunan vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Vietnam Devlet Başkanı To Lam ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki ilk ikili görüşmesini Türkevi'nde Vietnam Devlet Başkanı To Lam ile gerçekleştirdi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de hazır bulundu.

İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye-Vietnam ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’nin, iki ülke ilişkilerinin “Stratejik Ortaklık” seviyesine yükseltilmesi önerisine Vietnam’ın olumlu yanıt vermesinden memnuniyet duyduğunu, Vietnam ile yatırım, ticaret, savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini geliştirmek için çalışıldığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin uluslararası alanda da birlikte çalışmaya devam etmesinin önem arz ettiğini ve bunu sürdürmek gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Vietnam Devlet Başkanı seçilmesi nedeniyle To Lam’ı kutlarken, kendisini Türkiye’de düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi’ne de davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus Menfi ile de bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat da hazır bulundu.

Kurulda 16. kez hitap edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yüksek düzeyli hafta olarak bilinen ve liderlerin konuşmalarının yer alacağı BM 81. Genel Kurulu'nun ilk günü olan 22 Eylül'de dördüncü sırada söz alması bekleniyor.

BM Genel Kurulu'na 16'ncı kez hitap edecek Erdoğan'ın konuşmasının ana gündem maddesinin İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım, Filistin'in devlet olarak tanınması ve uluslararası alanda İsrail'e karşı atılacak adımlara ilişkin olması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle Gazze'deki duruma dikkati çekmesi, üye ülkelerden İsrail'in saldırılarına karşı durmalarını talep etmesi bekleniyor.

Zirve kapsamında devlet ve hükümet başkanlarıyla da görüşecek Erdoğan'ın, 23 Eylül'de de BM Genel Sekreteri İklim Etkinliği'nde konuşma yapması planlanıyor.