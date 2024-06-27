Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye tam üyelik açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye gelen Estonya Cumhurbaşkanı Karis ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'deki karşılamanın ardından başbaşa görüşme gerçekleştirdi. İkili görüşmenin ardından kameralar karşısına geçerek ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde;

"AB'ye tam üyelik stratejik hedefimiz"

"Sayın Cumhurbaşkanı ile güncel ve bölgesel meseleleri ele aldık. Avrupa Birliği'ne tam üyelik stratejik hedefimizdir. Birliğin de Türkiye'ye benzer bir perspektiften yaklaşmasının müşterek menfaatimize olduğu aşikar. Estonya'nın da bu anlayış temelinde Türkiye'ye desteğinin artacağını düşünüyorum."

"Gazze'deki insani felaketin sona ermesi için ateşkes ilan edilmeli"

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Görüşmemizde Ukrayna'daki savaşa yönelik gelişmeleri de ele aldık. Ukrayna'daki yıkımın bir an önce son bulması, taraflar arasındaki nihai çözüm ancak diplomasi ile olabilir.

Gazze'de yaşanan vahşet de gündemimizdeydi. İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliamlar küresel güvenliği de tehdit ediyor. Bu barbarlığın sorumluları hukuk önünde er ya da geç hesap verecektir. Gazze'deki insani felaketin sona ermesi için acil ateşkes ve insani ihtiyaçların ulaştırılması önemlidir. Uluslararası toplumun artık bu konuda ağırlığını ortaya koyması lazım." dedi