Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama: Asgari ücrete ara zam var mı?

AK Parti’nin TBMM’de düzenlenen grup toplantısı çıkışında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilerin asgari ücrete "ara zam olacak mı?" sorusunu yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Söyledim ya” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında neler dedi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında asgari ücrete ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Biz bunu 2015 yılında 290 litreye çıkardık. Bugün ise asgari ücretle tam 445 litre mazot alınabiliyor.

Asgari ücret alan bir vatandaşımız arabasının deposunu ayda 10 kez doldurabiliyor. Aynı oranlar dolar bazında yapılacak karşılaştırmada da geçerlidir.

Her alanda olduğu gibi asgari ücretin alım gücünde de 2002'ye kıyasla ciddi bir iyileşme söz konusu.

Ama bu, her şey güllük gülistanlık demek elbette değildir. Hayat pahalılığı kaynaklı her türlü sıkıntının farkındayız. Buna çözüm bulmak için başarılı bir ekonomik program uyguluyoruz."

"Beni dolduruşa mı getiriyorsun" demişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Mart 2025'teki AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından bir gazetecinin "Emekli ikramiyesi iyileştirecek mi" sorusuna, "Daha ne olsun? Beni dolduruşa mı getirmeye çalışıyorsun" yanıtını vermişti.