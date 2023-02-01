Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan adaylık açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT ortak yayınında soruları yanıtlıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar özetle şöyle;

"Türkiye Yüzyılı, Türkiye'nin son dönemde elde ettiği güç ve birikimle dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri olacağı dönemin adıdır.

Kalleşçe astıkları Menderes'in şimdi de sloganını çalıyorlar, bunun adı hırsızlıktır.

Yeniden adaylık önünde hiçbir engel bulunmuyor. Hukuka da anayasaya da uygun. Bunlar sandıktan ümidini kesenlerin başvurduğu 'suyu bulandırma' çabalarıdır.

Masadakilerin talimatıyla hareket edecek bir cumhurbaşkanı ile böylesi büyük bir ülke yönetilemez."

Ayrıntılar geliyor...