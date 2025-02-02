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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alev Alatlı'yı anma mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yazar Alev Alatlı'yı vefatının birinci yılında andı.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alev Alatlı'yı anma mesajı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye merkezli düşüncenin öncülerinden olan, ülkemizin son asırda yetiştirdiği en üretken, en cesur, en hakikatperver kadın münevverlerimizden Alev Alatlı'yı vefatının yıl dönümünde rahmetle ve şükranla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

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