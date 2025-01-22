Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alevilerin iki talebine yeşil ışık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün 95 yaşındaki Alevi dedesi Ahmet Uğurlu'yu Külliye'de ağırladı. Görüşmede, Uğurlu'nun dile getirdiği taleplerin Erdoğan tarafından olumlu karşılandığı belirtildi.

Atılan adımlardan ötürü teşekkürlerini sundu

Ahmet Uğurlu'nun talebi üzerine gerçekleşen görüşme, yaklaşık yarım saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 1 Ocak'ta Erzincan'da düzenlenen Gazze yürüyüşüne önderlik eden Ahmet Uğurlu'ya birlik ve kardeşliğe sağladığı katkılardan ötürü teşekkür ettiği öğrenildi. Uğurlu'nun ise cemevlerine sağlanan destekler ile Alevi kültürünün korunmasına yönelik atılan adımlardan ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini sunduğu aktarıldı.

Erdoğan talimat verdi

Sabah gazetesinin haberine göre Uğurlu, Alevi çocukların inançlarını en doğru şekilde öğrenebilmeleri ve gelecek nesillere aktarabilmeleri amacıyla, tıpkı imam-hatip okulları gibi 'dedelik okullarının' kurulmasını arzuladıklarını dile getirdi. Ayrıca her cemevine 2 kontenjan ayrılacak şekilde dede ve zakirlerin maaşa bağlanmasının toplumsal kardeşliği daha da pekiştireceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2 temenniye de olumlu yaklaştığı, bu hususta Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'ya 'konuyu ele almaları' yönünde talimat verdiği öğrenildi.