Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliyev'e taziye telefonu!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Erdoğan başsağlığı dileklerini iletti

Erdoğan, Kazakistan’da meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti ve yaralılara acil şifalar diledi. Aliyev ise bu anlamlı mesaj ve gösterilen destek için teşekkürlerini sundu.

Ne olmuştu?

Kazakistan'ın Aktau kentinde havalimanı yakınlarında Azerbaycan Hava Yolları'na ait yolcu uçağı düştü. Uçakta 67 yolcu ve beş mürettebatın bulunduğu bildirildi. Uçağın kuş sürüsüne çarpmasının ardından acil inişe geçtiği açıklandı. Kazada 25 kişinin sağ kurtulduğu belirtildi.