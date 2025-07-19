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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Altan Öymen için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen için başsağlığı mesajı yayımladı.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Altan Öymen için başsağlığı mesajı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı, siyasetçi, gazeteci ve yazar Sayın Altan Öymen’in vefatını üzüntüyle öğrendim. Sayın Öymen'e Allah’tan rahmet diliyor, ailesine ve Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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