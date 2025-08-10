Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anafartalar Zaferi mesajı

  1. Ekonomim
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anafartalar Zaferi’nin 110’uncu yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

Çanakkale Zaferimize giden yolda destansı bir mücadeleyle elde edilen Anafartalar Zaferi’nin 110’uncu yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı, şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyorum.

