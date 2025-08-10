Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anafartalar Zaferi mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anafartalar Zaferi’nin 110’uncu yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
Çanakkale Zaferimize giden yolda destansı bir mücadeleyle elde edilen Anafartalar Zaferi’nin 110’uncu yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı, şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyorum.
