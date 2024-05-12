Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Anneler Günü'nü sosyal medya hesabından paylaştığı mesajıyla kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı yazıyla Anneler Günü'nü kutladı.
Erdoğan'ın Anneler Günü mesajı şu şekilde;
Erdoğan mesajında, "Başta aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli şehit anneleri olmak üzere, bu eşsiz hazineye sahip çıkmalı, annelerimize verdiğimiz kıymeti her fırsatta en güzel şekilde göstermeliyiz." ifadelerini kullandı.
Tüm annelerin Anneler Günü'nü tebrik ediyor, ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyorum.… pic.twitter.com/AzsMzTrcp5— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 12, 2024