Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı yazıyla Anneler Günü'nü kutladı.

Erdoğan'ın Anneler Günü mesajı şu şekilde;

Erdoğan mesajında, "Başta aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli şehit anneleri olmak üzere, bu eşsiz hazineye sahip çıkmalı, annelerimize verdiğimiz kıymeti her fırsatta en güzel şekilde göstermeliyiz." ifadelerini kullandı.