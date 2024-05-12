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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Anneler Günü'nü sosyal medya hesabından paylaştığı mesajıyla kutladı.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı yazıyla Anneler Günü'nü kutladı.

Erdoğan'ın Anneler Günü mesajı şu şekilde;

Erdoğan mesajında, "Başta aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli şehit anneleri olmak üzere, bu eşsiz hazineye sahip çıkmalı, annelerimize verdiğimiz kıymeti her fırsatta en güzel şekilde göstermeliyiz." ifadelerini kullandı.