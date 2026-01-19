Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atlas Çağlayan açıklaması

İstanbul'da, aralarında çocukların da olduğu iki grup arasında 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada, 15 yaşındaki E.Ç., 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan Çağlayan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Anne Gülhan Çağlayan, "Atlas'ım için adalet istiyorum. Oğlum, her gün gitmiş olduğu kafenin önünde caniler tarafından bıçaklandı. Bizim sesimizin duyulmasını istiyorum. Benim çocuğuma bunları yapan kişiler 15 yaşında, ama 15 yaşındaki çocuk değiller, 15 yaşındaki caniler. Benim çocuğumun elinde neden bıçak yoktu. Ben oğlumu toprağın altına koydum. Benim yavrum toprak oldu, onlar da bir ömür o cezayı çeksinler" dedi.

"Bunların üzerine gitmek suretiyle gereğini yapmak bizim görevimizdir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çağlayan'ın öldürülmesiyle ilgili Kabine Toplantısı'nda şu ifadeleri kullandı:

Atlas yavrumuzu katleden canilerin burada özellikle yargıda gereken dersi almasını istiyoruz. Ve bu konuda ilgili olarak da üzerimize düşen görev neyse sonuna kadar yerine getirmenin ahdi ve kararlılığı içerisinde olduğumuzu da söylemek istiyorum. Minguzzi olayı neyse Atlas yavrumuzun olayı da en az onun kadar bizi acılara boğmuştur. Bunlar kabul edilebilir şeyler değil Ne gerekiyorsa başta Adalet Bakanımız olmak üzere, yargının tüm kurumları, İçişleri Bakanlığı bütün bunların üzerine gitmek suretiyle gereğini yapmak bizim görevimizdir. O pırlanta gibi yavru, o kadar güzelimsi yavru nasıl acımasızca katledilir? Bunun hesabını sormak görevimizdir.