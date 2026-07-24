Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ayasofya, 86 yıllık hicranın ardından yeniden asli hüviyetine 6 yıl önce bugün kavuştu Bu kutlu mabet, inşallah ebediyete kadar semalarımızı ezan sesleriyle süslemeye devam edecek Ayasofya’nın dirilişi mübarek olsun" dedi.

Ayasofya, 86 yıllık hicranın ardından yeniden asli hüviyetine 6 yıl önce bugün kavuştu…



Bu kutlu mabet, inşallah ebediyete kadar semalarımızı ezan sesleriyle süslemeye devam edecek…



Ayasofya’nın dirilişi mübarek olsun… pic.twitter.com/Poq09VXjqP — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 24, 2026