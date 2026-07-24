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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin yeniden ibadete açılışının 6’ncı yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ayasofya, 86 yıllık hicranın ardından yeniden asli hüviyetine 6 yıl önce bugün kavuştu Bu kutlu mabet, inşallah ebediyete kadar semalarımızı ezan sesleriyle süslemeye devam edecek Ayasofya’nın dirilişi mübarek olsun" dedi.

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