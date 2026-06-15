Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü için kutlama mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayarak, Azerbaycan halkının bu anlamlı gününü tebrik etti

Sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın Milli Kurtuluş Günü’nü tebrik eden Erdoğan, şunları kaydetti;

Can Azerbaycan’ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü’nü en içten dileklerimle tebrik ediyor; bir milletin iki devleti, tek yürek taşıyan evlatları olduğumuz Azerbaycanlı tüm kardeşlerimize Türkiye’nin selam ve muhabbetlerini iletiyorum.