  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli ile Özel'e yeni yıl telefonu
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli ile Özel'e yeni yıl telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile telefonda görüşerek, yeni yıllarını kutladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli ile Özel'e yeni yıl telefonu
Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le telefonda görüştü.

Erdoğan, görüşmelerde siyasi parti liderlerinin yeni yılını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Devlet Bahçeli'nin doğum gününü de kutladı.

Trump 2.0 ile dengeler değişecek! İşte 2025'te küresel piyasaları bekleyen riskler...Trump 2.0 ile dengeler değişecek! İşte 2025'te küresel piyasaları bekleyen riskler...Küresel Ekonomi

 

Doğalgaza ocak ayında zam gelecek mi? BOTAŞ fiyat tarifesini duyurduDoğalgaza ocak ayında zam gelecek mi? BOTAŞ fiyat tarifesini duyurduEnerji

 

Gündem
Bakan Güler'den yeni yıl çağrısı: Teröristler için tek çıkış yolu silahları bırakmak
Bakan Güler'den yeni yıl çağrısı: Teröristler için tek çıkış yolu silahları bırakmak
Bakan Fidan Kuveyt Dışişleri Bakanı Al-Yahya ile görüştü
Bakan Fidan Kuveyt Dışişleri Bakanı Al-Yahya ile görüştü
Yılbaşında sofraları hindi yerine hamsi süsleyecek
Yılbaşında sofraları hindi yerine hamsi süsleyecek
MSB duyurdu! Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu! Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
Aziz Nesin'in oğlu Ahmet Nesin hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Ahmet Nesin hakkında yakalama kararı çıkarıldı
AFAD açıkladı: 2024 yılında 32 bin 500 deprem meydana geldi
AFAD açıkladı: 2024 yılında 32 bin 500 deprem meydana geldi