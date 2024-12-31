Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli ile Özel'e yeni yıl telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile telefonda görüşerek, yeni yıllarını kutladı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le telefonda görüştü.
Erdoğan, görüşmelerde siyasi parti liderlerinin yeni yılını tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Devlet Bahçeli'nin doğum gününü de kutladı.
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