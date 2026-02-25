  1. Ekonomim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin "İmralı'ya statü" çağrısına yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'nin "İmralı'ya statü" çağrısına yanıt olarak, "İmralı şu anda Adalet Bakanlığı tarafından işletiliyor" dedi.

AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gazeteciler tarafından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün grup toplantısında yaptığı "İmralı'nın statü açığı nasıl kapatılacaktır?" çağrısı soruldu.

Erdoğan, "İmralı şu anda gerekli olduğu şekilde Adalet Bakanlığı tarafından işletiliyor" dedi.

Ne oldu?

Dün partisinin Meclis grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın “Terörsüz Türkiye” hedefine hizmet ettiğini söyleyerek “İmralı’nın statüsü” tartışması açtı.

Bahçeli, çözüm komisyonunun ortak raporunu değerlendirirken yasal düzenlemelere işaret ederek şöyle konuştu:

"Madem 27 Şubat çağrısı barışçıl arayışları destekleyen ve teşvik eden demokratik bir eşiktir; o halde bundan sonrasında planlanan atılımların, yapılacak düzenlemelerin gerçekleşmesi için PKK’nın kurucu önderliğinin statü sorunu nasıl ele alınacaktır? Eğer böylesi bir sorun varsa, ki bize göre vardır, bunun çözümü nasıl olacaktır? Terörsüz Türkiye’ye hizmet eden İmralı’nın statü açığı nasıl kapatılacaktır? Samimiyetle bu tartışmanın yapılarak makul, akla ve vicdana müzahir sonucuna kısa sürede ulaşılmalıdır.”

