  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Balıkesir depremi açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Balıkesir depremi açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremle ilgili "AFAD’ımız başta olmak üzere ilgili birimlerimiz sahada inceleme ve kontrol çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. " açıklamasını yaptı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Marmara ile Ege Bölgelerindeki birçok ilde de hissedilen depremin 5,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Erdoğan'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD’ımız başta olmak üzere ilgili birimlerimiz sahada inceleme ve kontrol çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Biz de süreci yakından takip etmekteyiz. Rabb’im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza buyursun." paylaşımını yaptı.

