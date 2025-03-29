Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram diplomasisi: Liderlerle bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı diplomasisinde; Katar Emiri Al Sani, Filistin Devlet Başkanı Abbas, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat Üyesi Zeljko Komsic, ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırıları ve zulümleri sebebiyle bayramın buruk karşılandığını, akan kan ve gözyaşlarının dindirilmesi ve mazlumlara yardım için azami gayret göstermeye devam edeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani'nin gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Türkiye-Katar ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırıları ve zulümleri sebebiyle bayramın buruk karşılandığını, akan kan ve gözyaşlarının dindirilmesi ve mazlumlara yardım için azami gayret göstermeye devam edeceklerini ifade etti. Erdoğan, Al Sani'nin Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Abbas'ın telefon görüşmesinde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in yeniden şiddetlenen saldırıları nedeniyle Gazze'deki insani krizin derinleştiğini kaydederek, Filistinlilerin bu süreci ancak birlik içerisinde yekvücut olarak aşabileceğini ifade etti.

Türkiye'nin her platformda Filistin'in sesini duyurmak için gayret göstermeye devam edeceğine dikkati çeken Erdoğan, görüşmede Filistin halkının en kısa zamanda barışa ve huzura kavuşmasını temenni etti.

Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Ramazan Bayramı'nı da kutladı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Mısır ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Görüşmeye dair yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Mısır’ın bölgemizi ilgilendiren meselelerde eşgüdüm halinde hareket etmesinin önemli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanımız, İsrail’in Gazze’de sağlanan ateşkesi ihlal etmesi sonrası bölgede yeniden başlayan soykırımın bir an önce son bulması, kalıcı ateşkesin ve barışın sağlanması için Türkiye ile Mısır’ın birlikte çalışmasının faydalı olacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğini, insani yardımların El-Ariş limanına sevkiyatının süreceğini, Mısır’ın desteklerine de müteşekkir olduklarını ifade etti. Görüşmede Cumhurbaşkanımız, Es-Sisi’nin Ramazan Bayramı’nı da kutladı" ifadelerine yer verildi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Görüşmeye dair yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ve İran arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi için önümüzdeki süreçte gayretlerin devam edeceğini belirtti. Görüşmede Cumhurbaşkanımız, Pezeşkiyan'ın Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti" ifadelerine yer verildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Görüşmeye dair yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan'ın "iki devlet tek millet" anlayışıyla iş birliğini geliştirmeye devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanımız görüşmede, Aliyev'in Ramazan Bayramı'nı da kutladı" ifadelerine yer verildi.

Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat Üyesi Zeljko Komsic

Cumhurbaşkanlığı İletişi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Görüşmede Türkiye ile Bosna-Hersek ikili ilişkileri ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Bosna-Hersek’in toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve anayasal düzenini korumak için desteğinin süreceğini ifade etti" denildi.