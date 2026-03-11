Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram ikramiyesi açıklaması: Gerekeni söyledik, hayırlı olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, partisinin grup toplantısı çıkışında bir gazeteci, emeklinin ikramiyesine zam beklentisi olduğu söylenince, "Gerekeni söyledik, hayırlı olsun" dedi.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "İBB davası canlı yayınlansın" çağrısı soruldu, Erdoğan bu soruyu yanıtsız bıraktı.

Erdoğan grup toplantısında ne dedi?

Emekli ikramiyelerinin bayram öncesi hesaplara yatırılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaş ödemelerini de öne çekerek, 14 Mart'tan itibaren ödemeye başlayacaklarını duyurdu:

"Son olarak emeklilerimize bir müjde vermek istiyorum. Emeklilerimizin bayram ikramiyelerini her yıl olduğu gibi yine bayram öncesinde hesaplara yatırıyoruz. Ayrıca emeklilerimizin bu ayki emekli maaş ödemelerini de öne çekerek 14 Mart'tan itibaren ödemeye başlıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum."

Bahçeli'den üçüncü kez "İBB davaları canlı yayınlansın" çağrısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dünkü grup toplantısında Ekrem İmamoğlu da dahil olmak üzere 402 sanıklı İBB davasına dair yaptığı açıklamada davanın uzatılmadan karara bağlanması gerektiğini ifade ederek "Biz dava canlı yayınlansın, ak koyun kara koyun belli olsun derken haksız mıydık?" sorusunu dile getirdi.

Bahçeli sözlerinin devamında "CHP hukuku hiçe saymıştır. Adalet karşısında bunun bedelini ödeyecek. Kati sonuçlarına da mutlaka katlanacaktır" açıklamasında bulundu.