Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bayramda trafiğe çıkacak vatandaşlara mesaj
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı'nda trafiğe çıkacak vatandaşlar için bir mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ramazan Bayramı’nda yollara çıkacak tüm vatandaşlarımızdan trafik kurallarına azami ölçüde riayet etmelerini, bayram sevincimize gölge düşürecek hatalara karşı dikkatli olmalarını rica ediyorum. Seyahat eden tüm kardeşlerime hayırlı yolculuklar diliyorum" ifadelerini kullandı.