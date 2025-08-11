Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye reform çağrısı: Destek vermeye hazırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler’in Kuruluşu'nun 80’inci yıldönümü etkinliğine gönderdiği video mesajında, örgütün küresel barış ve güvenlik hedeflerini yerine getirebilmesi için ciddi bir reforma ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Türkiye’nin kurucu üyeleri arasında yer aldığı Birleşmiş Milletler'in kuruluşunun 80. Yıl dönümünü tebrik ederek sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler’in, kurulduğu 1945 yılından bu yana temel hedefleri olan küresel barış ve güvenliğin sağlanması, uluslararası iş birliğinin geliştirilmesi alanlarında önemli başarılara imza attığını kaydetti.

"BM'nin reforma ihtiyacı var"

Birleşmiş Milletler’in kendisine yüklenen görevleri yerine getirmeye devam edebilmesi için ciddi bir reforma ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze başta olmak üzere Filistin halkının yıllardan beri maruz bırakıldığı mezalim karşısında Birleşmiş Milletleri küresel adaleti temsil eden bir platform haline getirmenin üyelerin sorumluluğu olduğuna inandığını belirtti.

Bunun için 80 yıl önce bu teşkilatın temellerini atan kurucuların sergilediği kararlılıkla Birleşmiş Milletleri, uluslararası barışı, refahı, karşılıklı güven ve dayanışmayı yeniden tesis edebilecek şekilde güçlendirerek geleceğe taşıyacak adımların atılması gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye, Sayın Genel Sekreter'in liderliğinde başlatılan Birleşmiş Milletler 80 girişimi de dahil tüm reform çabalarına destek vermeye Birleşmiş Milletler'in etkin, verimli ve mali bakımdan güçlü bir yapıya kavuşturulmasını hedefleyen faaliyetlerde aktif rol üstlenmekte kararlıdır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi reformunu esas alan 'Dünya beşten büyüktür' şiarımızı yinelemek suretiyle daha adil bir dünya mümkün diyoruz."

Üye ülkeleri, Birleşmiş Milletler'i tekrar insanlığın umudu haline getirecek adımları ivedilikle atmaya davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birleşmiş Milletler'in 80. kuruluş yıllarının tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dilerken sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.