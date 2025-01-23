  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BTP Genel Başkanı Baş'a tazminat davası
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BTP Genel Başkanı Baş'a tazminat davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş'a 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Baş, yaptığı açıklamada, "Güne yeni bir tebligatla devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı bana 500 bin TL manevi tazminat davası açmış" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi
ANKA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BTP Genel Başkanı Baş'a tazminat davası
Takip Et

'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla hakkında adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verilen BTP lideri Baş, Erdoğan’ın açtığı tazminat davasını sosyal medya hesabından duyurdu.

Baş, "Güne yeni bir tebligatla devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı bana 500 bin TL manevi tazminat davası açmış" dedi.

İPA Başkanı Buğra Gökce: Hükümet sırtını akla ve bilime dönerse sonucu felaket olurİPA Başkanı Buğra Gökce: Hükümet sırtını akla ve bilime dönerse sonucu felaket olurGündem

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika'nın kalkınmasına katkı sunacağızCumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika'nın kalkınmasına katkı sunacağızGündem

 

 

Gündem
Kılıçdaroğlu'ndan Kartalkaya'daki yangına ilişkin açıklama: Adalet mücadelemizi sürdüreceğiz
Kılıçdaroğlu'ndan Kartalkaya'daki yangına ilişkin açıklama
Özel ve Dikbayır'ın dokunulmazlık dosyaları Meclis'te
Özel ve Dikbayır'ın dokunulmazlık dosyaları Meclis'te
Grand Kartal Otel'in müşterilerine gönderdiği mesaj 'pes' dedirtti: "Sizleri aramızda tekrar görmekten memnuniyet duyarız"
Grand Kartal Otel'in müşterilerine gönderdiği mesaj 'pes' dedirtti
İPA Başkanı Buğra Gökce: Hükümet sırtını akla ve bilime dönerse sonucu felaket olur
İPA Başkanı Buğra Gökce: Hükümet sırtını akla ve bilime dönerse sonucu felaket olur
Kartalkaya'daki yangından aşağı sarkıtılan çarşafla kurtuldu: Yaşadıklarımız, duman, çığlıklar, insanların can pazarıydı
Kartalkaya'daki yangından kurtulan otel fotoğrafçısı yaşadıklarını anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika'nın kalkınmasına katkı sunacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika'nın kalkınmasına katkı sunacağız