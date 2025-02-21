Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük kongre mesajı

AK Parti'nin 23 Şubat'ta gerçekleşecek 8. Olağan Kongresi için geri sayım sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "AK Parti’mizin 8’inci Olağan Büyük Kongresi’ni inşallah 23 Şubat Pazar günü partimize yakışır bir atmosferde icra edecek, hep beraber yeni bir dönemin kapılarını açacağız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Aziz milletimizin kaderini değiştiren, Türkiye Yüzyılı’na emin adımlarla ilerleyen kutlu yolculuğumuzda, Allah’ın izniyle yarım kalan hiçbir hikâye olmayacak…

AK Parti’mizin 8’inci Olağan Büyük Kongresi’ni inşallah 23 Şubat Pazar günü partimize yakışır bir atmosferde icra edecek, hep beraber yeni bir dönemin kapılarını açacağız.

Adında AK Işığında İstikbal!"