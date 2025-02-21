  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük kongre mesajı
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük kongre mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti'mizin 8'inci Olağan Büyük Kongresi'ni inşallah 23 Şubat Pazar günü partimize yakışır bir atmosferde icra edecek, hep beraber yeni bir dönemin kapılarını açacağız" dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük kongre mesajı
Takip Et

AK Parti'nin 23 Şubat'ta gerçekleşecek 8. Olağan Kongresi için geri sayım sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "AK Parti’mizin 8’inci Olağan Büyük Kongresi’ni inşallah 23 Şubat Pazar günü partimize yakışır bir atmosferde icra edecek, hep beraber yeni bir dönemin kapılarını açacağız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Aziz milletimizin kaderini değiştiren, Türkiye Yüzyılı’na emin adımlarla ilerleyen kutlu yolculuğumuzda, Allah’ın izniyle yarım kalan hiçbir hikâye olmayacak…

AK Parti’mizin 8’inci Olağan Büyük Kongresi’ni inşallah 23 Şubat Pazar günü partimize yakışır bir atmosferde icra edecek, hep beraber yeni bir dönemin kapılarını açacağız.

Adında AK Işığında İstikbal!"

 

Gündem
İstanbul'da ulaşıma kar engeli! Tüm vapur seferleri iptal edildi
İstanbul'da ulaşıma kar engeli! Tüm vapur seferleri iptal edildi
Narin cinayeti davası: 12 şüpheli suçluyu kayırma suçundan yargılanacak
Narin cinayeti davası: 12 şüpheli suçluyu kayırma suçundan yargılanacak
İddia: Maydonoz Döner'e kayyum atandı
İddia: Maydonoz Döner'e kayyum atandı
SON DAKİKA... Erzurum'da 4.4 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Erzurum'da korkutan deprem
Şampiyonlar Ligi’nde son 16 eşleşmeleri belli oldu
Şampiyonlar Ligi’nde son 16 eşleşmeleri belli oldu
AKOM uyardı: İstanbul'da yarın en soğuk gece olacak!
AKOM uyardı: İstanbul'da yarın en soğuk gece olacak!