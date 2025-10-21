Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a tazminat davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'a 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açıldığını bildirdi.

Aydın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'ın 19 Ekim 2025 tarihinde Bursa İl Kongresinde yaptığı konuşmada;

Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ithamları ve hakaretamiz ifadeleri nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 250bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır.

Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan TCK 299/1-2 maddesi uyarınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur."

Başarır ne demişti?

Bursa İl Kongresi’nde konuşan CHP'li Başarır, şöyle konuşmuştu:

“Tutuklansak da yargılansak da gaz yesek de cop yesek de tehdit edilsek de çatlasa da patlasa da, beyefendi çıldırsa da beyefendi kudursa da ilk seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Silivri’de.

Biz kazanacağı hep beraber kazanacağız. Yeni bir sistem yeni bir düzen kuracağız. Bu siyasi mücadele namuslularla namussuzların mücadelesi.”

Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma açılmıştı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç dün X hesabından CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır hakkında "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

“Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sarf ettiği sözlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan re’sen soruşturma başlatılmıştır.

Grup Başkanvekilinin kullandığı sözler ifade özgürlüğü sınırlarını aşan, çirkin ve yakışıksız ifadeler olup, doğrudan kişilik haklarına saldırı niteliğindedir.

Hiç kimse nefret, hakaret ve iftira dilini meşru gösteremez. Hukuk devleti, özgürlükleri güvence altına aldığı gibi kişilik haklarına saygının da teminatıdır.”