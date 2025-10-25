Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'siz bir denklem kurulamıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Kapanış Programı"nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle:

"Yoğun ve titiz bir saha çalışmasının nihai değerlendirme toplantısı olarak gördüğüm 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Kapanış Programı'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum. 49 gün gibi çok kısa bir sürede 81 ilde 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nı başarıyla tertipleyen yol arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. 49 gün boyunca sahada ter döken her bir kardeşimin emeklerine sağlık.

Şikayet listemiz biraz daha uzun

Ana muhalefet partisi ülkemizi yabancılara şikayet turları düzenlerken biz milletimizle kucaklaştık. Türkiye'nin dört bir ucunda işçisinden emeklisine 2 ayda yüzbinlerce vatandaşımızla bir araya geldik. Toplumun tüm kesimlerinin nabzını tuttuk. Tabii CHP'li belediyelerde işimiz daha çok zordu. CHP'li belediyelerin alameti farikası olan yolda kalan otobüslerden akmayan musluklara, yolsuzluk iddialarına kadar birçok sorun bize iletildi. Şikayet listemiz biraz daha uzun. Son iki seçimde el değiştiren yerel yönetimlerdeki dertlerin kabarıklığı bizim açımızdan da ibretlikti.

Milletin rotasından başka merciler edinenler bu partinin çatısı altında yaşama şansı bulamadılar

Bu toplantılardan edindiğimiz veriler önümüzdeki döneme ilişkin yol haritamıza son halini vermemizi sağladı. AK Parti yolunu da güzergahını da milletin belirlediği partidir.

Bu hareket erdemliler hareketidir. 2053'ü, 2071'i hedefleyenler, uzun soluklu zaferlere odaklananlar işte bu salondadır. Burası şahsi istikbal peşinde koşanların değil, millete hizmete kendilerini adayanların yeridir. Bugüne kadar her şeyi milletimiz için yaptık. Milletin rotasından başka merciler edinenler bu partinin çatısı altında yaşama şansı bulamadılar.

AK Parti Türkiye'de kurumsal teşkilatlanmayı icat eden partidir

İddia ile söylüyorum; AK Parti Türkiye'de kurumsal teşkilatlanmayı adeta icat eden partidir. Bizim siyasetteki en büyük güç kaynağımız teşkilatlarımızdır. Millete hizmette küskünlük, ümitsizliğe kapılmak asla yoktur. 24 sene önce yola çıkarken bu yolun uzun olduğunu, meşakkatli olduğunu biliyorduk. Buna rağmen millete hizmet mücadelesinde geri durmadık. Millete mahcup olmamak için 'ne gerekiyorsa yapacağız' dedik ve yaptık, yapıyoruz.

500 bin sosyal konut seferberliğini yaşatmanın gururunu yaşadık

Dün milletin hasretle beklediği bir müjdeyi daha paylaştık. Başakşehir'de 100 yılın konut projesini tanıttık. 500 bin sosyal konut seferberliğini yaşatmanın gururunu yaşadık.

Türkiye'yi tehlikelerden uzak tutmayı başardık

2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan sistemin kökünden sarsıldığı kritik bir dönemden geçiyoruz. Yaşananlar, dünyanın pek çok bölgesini her alanda etkiliyor. İstikrarsızlık dalgasının yayıldığı bu dönemde hem içeride, hem dışarıda yaptığımız hamlelerle Türkiye'yi bu tehlikelerden uzak tutmayı başardık. Bizi çatışmaların tarafını yapmak için pek çok oyun oynandı. Her yolu denediler. 'Türkiye Batı ittifakından uzaklaşıyor, Türkiye'nin ekseni doğuya kayıyor' dediler. 'Türkiye oyun dışına atılıyor' dediler. Bütün iddialarında duvara tosladılar. Haklı çıkan, doğru yerde durduğu anlaşılan biz olduk.

Türkiye, küresel bir güce dönüşüyor

Türkiye dış politikasıyla, demokrasisiyle, savunma sanayii ve ekonomisiyle, kararlı adımlarıyla artık küresel bir güce dönüşüyor. Bugün barış, istikrar denilince akla ilk Türkiye geliyor. Sahada ve masada güçlü Türkiye gerçeğini dost düşman fark etmeksizin bugün herkes kabul etmek zorunda kalıyor.

Türkiye'siz bir denklem kurulamıyor

Suriye'den Gazze'ye, Körfez'den Rusya Ukrayna arasındaki çatışmaya kadar hiçbir yerde Türkiye'siz bir denklem kurulamıyor. Barışın, kardeşliğin, kalkınmanın ve adaletin egemen olduğu Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu en tepeye taşıma yolunda tarihi bir eşikteyiz. Artık hem bölgesinde hem de dünyada sözüne itibar edilen, kendisine huzur ve istikrar ihraç eden bir Türkiye var.

Terör bataklığını el ele verip kurutacağız

Meselelerin en başında ülkemizi terör musibetinden kurtarmak bulunuyordu. Kurtardık mı, kurtardık. Terör bataklığını inşallah 86 milyon hep birlikte kurtarmaya devam edecek miyiz? Bu noktada samimiyiz, soğukkanlı bir şekilde menzile yürüyoruz. Hedefe yaklaştıkça ülkemizin bu meseleyi çözmesini istemeyen odakların operasyonlarını artıracağının farkındayız. Allah'ın izniyle bu tuzaklara düşmeyeceğiz. Aramıza nifak sokmak isteyenlere aldanmayacağız.

Gayemiz, nesillerin heba olmadığı, annelerin ağlamadığı, barışın, güvenliğin, huzur ve refahın hüküm sürdüğü iklimin tüm bölgemizde hakim kılınmasıdır. Ortak bir iradeyle inşallah önce terörsüz Türkiye'yi, ardından da terörsüz bölgeyi en kalıcı eserimiz olarak bu ülkenin evlatlarına kazandıracağız.. Sahadaki iyimse atmosfere şahit oldunuz. Şehit ve gazi ailelerimizi ziyaret ettik. Tüm şehitlerimize Rabbim'den rahmet diliyor, gazilerime bereketli ömürler niyaz ediyorum.