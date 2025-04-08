Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye çok sert sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli satırbaşları:

Belediyelerimiz, teşkilatımız Ramazan'da yine bizi mahcup etmedi. AK Parti yine yoğun bir kucaklaşma çabasında oldu. Sahur sofraları ile, iftar sofraları ile, yardım çalışmaları ile bu mübarek günlerin hakkını vermeye gayret ettik. Şov için değil bir gönüle daha girmek için gece gündüz koşturduk. Muhalefete geçen belediyelerde ramazan coşkusunun eksik olmaması için teşkilatımızın çaba harcadığını gördük.

Gazze halkı bir bayramı daha bombalar altında geçirdi

Bayram sevincimizi gölgeleyen en büyük üzüntü kaynağımız Gazze'ye yönelik saldırılar oldu. Gazze halkı bir bayramı daha bombalar altında geçirdi. Tüm dünyanın gözleri önünde Gazzeli masum çocuklar, kadınlar ve siviller hunharca katledildi. Yaralı taşıyan ambulanslara bile kurşun sıktılar. Savaş suçu işlenen haydutluğa tanık olduk.

Kimse bize sınır çizemez

Liderlerle Gazze'deki insanlık dışı durumu ele aldık. Antalya Diplomasi Forumu'nda da devlet ve hükümet başkanlarıyla Gazze'deki soykırımı görüşeceğiz. Gazze'de insanlık onuru İsrail tarafından çiğnenirken oradaki kardeşlerimize sırtımızı dönmeyiz. Hakkı, mazlumu savunma noktasında kimse bize sınır çizemez. Küresel siyonist lobinin karşısında nasıl dik durduysak bundan sonra da zalimler karşısında gerçekleri haykırmaya devam edeceğiz.

Suriyeli kardeşlerimizin daima yanlarında olacak, Suriye'nin istikrara kavuşması için üzerimize düşen sorumlulukları kararlılıkla yerine getireceğiz. Bu vesileyle bir gerçeği sizlere tekrar hatırlatmak isterim. Bizi bu makamlara getiren fakir fukaranın duasıdır. Onca saldırıdan ihanetten koruyan yetimin, öksüzün hayır duasıdır. Şimdiye kadar mazlumun duasıyla yol yürüdük. Tüm badireleri onların samimi dualarıyla atlattık.

CHP'ye: Biz büyüklük sergiledikçe onlar seviyeyi daha da düşürdü

Ramazan boyunca bir taraftan iç dünyamızda bir yolculuğa çıkarken diğer taraftan siyasi polemiklerden uzak durmaya hassasiyet gösterdik. Ana muhalefetin çiğ söylemlerine kulak asmadık. Küstahlıklarını 'ya sabır' deyip duymazdan görmezden geldik. Bunu da Ramazan'ın manevi atmosferine hürmeten yaptık. Biz büyüklük sergiledikçe onlar seviyeyi daha da düşürdüler. Sabrettikçe iftiranın, hakaretin dozunu artırdılar.

Bizim edebimizi, soğuk kanlı tutumumuzu zayıflık işareti olarak algıladılar. Siyasette düşman yoktur, rakip vardır. Siyaset medeniyetin simgesidir, olgunlaşmanın göstergesidir. Kavga, gerilim, siyaset değil barbarlığın, ilkelliğin sembolüdür. Siyasette hakarete, sokak terörüne, vandallığa, şiddete, yakıp yıkmaya, özellikle de küfre yer yoktur ve olamaz. Her kim siyasetin meşru kanalları ardına kadar açıkken sokağı adres gösteriyorsa, kendini inkar ediyor demektir. CHP'nin bulunduğu durum tam olarak budur.

CHP marjinal bir örgüt gibi hareket ediyor

CHP marjinal bir örgüt gibi hareket etmektedir. Türkiye son 3 haftada CHP'nin faşizan yüzünü bir kez daha gördü. Sokak hareketleri ile CHP Genel Başkanı'nın söylemleri topyekûn bir saldırıya evrildi. Linç listelerinde hedef gösterilen yerli ve milli işletmeler, ana muhalefetin kara gömleklilerine dönüşen marjinal sol örgütler tarafından tehdit edilmiştir.

Kamuoyuna yansıyanın buzdağının görünen kısmı olduğunu onlar da çok iyi biliyor

CHP Genel Başkanı sorumlu davranmak, yargının görevini yapmasına yardımcı olmak yerine yolsuzluk soruşturmasını engelleme yoluna gitti. MASAK gibi devlet kurumlarına iftira atarak, yargı mensuplarına parmak sallayıp, İstanbul'a çöreklenen suç örgütlerinin üstünü örtmeye çalıştı. Yaşananlar milletin malına mülküne çöken yankesicilerin adalete hesap vermesinden ibarettir. CHP de büyük bir yolsuzluk olduğunun farkındadır. Kamuoyuna yansıyanın buzdağının görünen kısmı olduğunu onlar da çok iyi biliyor. İstanbul'un nasıl talan edildiğini, rüşvet çarkının nasıl işletildiğini, bundan kimlerin nemalandığını CHP yönetimi bal gibi biliyor. Suç örgütünün kimleri haraca, kimleri maaşa bağladığını CHP çok iyi biliyor. Paniklemelerinin arkasındaki esas sebep budur. Suç bastırmalarının nedeni budur. Bunun adı milletin aklıyla, irfanıyla alay etmektir.

O kirli elleri kırmak yargının boynunun borcu

CHP başkanına şunu söylemek istiyorum, korkunun, paniğin, telaşın ecele faydası yoktur. Ortaya çıkanlar, ortaya çıkacakların habercisidir. Ne yaparsanız yapın, adaletin tecellisine engel olamazsınız. Sahibinin kim olduğuna bakmadan beytülmala uzatılan o kirli elleri kırmak, Türk milleti adına yargının boynunun borcudur. Büyükşehri ve bazı ilçe belediyeleriyle İstanbul'u sarmaşık misali saran bu şebekenin kollarının nerelere uzandığı zamanla daha net görülecektir. Biz de anayasanın bize verdiği yetki ve sorumlulukları harfiyen yerine getireceğiz. Yolsuzluklarını savunmak için ülkesini Batı'ya şikayet eden, pisliklerini örtmek için ülke ekonomisini batırmakla tehdit edenler, hayal kırıklığına uğradı. Yardım istedikleri batıdan destek göremediklerini kendileri de kabul etti. Medet umdukları tüm odaklar onları yüz üstü bıraktı.

CHP Genel Başkanı'nın tutumu bu milletin binlerce yıllık şerefli mazisine yakışmayan bir tutum

Başı her sıkıştığında 'Atatürk'ün kurduğu partiyiz' diyen, sürekli cumhuriyetle yaşıt olmakla övünen bir siyasi parti gidiyor, ne kadar argümanı varsa rüşveti aklamak, yolsuzlukları meşrulaştırmak için bizzat kendisi itibarsız hale geliyor. Gazi'nin partisini aldılar, Batılı güçlerden 3-5 destek cümlesi koparmak uğruna onun bunun ayağına paspas ettiler. Seneler geçiyor ama CHP genel başkanları "Dayan Yorgo" ile "Yetiş Yorgo" ikileminden kendilerini bir türlü kurtaramıyorlar. CHP Genel Başkanı'nın tutumu bu milletin binlerce yıllık şerefli mazisine yakışmayan bir tutumdur. Bu rezillik CHP'ye oy veren vatandaşlarımıza da büyük bir haksızlıktır. Çünkü CHP Genel Başkanı, ülkesini yabancılara şikayet ederek CHP seçmeninin başını da yere eğdirdi. Biz rakibimiz de olsa hiçbir parti başkanının böyle acziyet içinde olmasını istemeyiz. Tüm bu yaşananların CHP seçmeninin de içine sinmediğine inanıyorum. Milletine karşı kibirli, Batı karşısında aciz olan böyle bir şahıs CHP'nin başında olduğu sürece biz başarılarımıza yenilerini ekleriz.

Ortalığı velveleye verenler yine kaybedecek, yine bunlar avuçlarını yalayacak

CHP'nin ve Genel Başkanı'nın bu savrulmalarından partimiz olarak rahatsız değiliz ama bizim üzüntümüz demokrasimiz içindir. Son 3 haftada şahit olduklarımız 1940'ların CHP'si neyse şimdiki CHP'nin aynı olduğunu bize hatırlattı. CHP'nin faşist zihniyetinde hiçbir değişikliğin olmadığını gördük. Bunlar hiç değişmedi, milli iradenin egemenliğini içlerine sindiremedi. Hiçbir zaman serbest seçimleri, demokrasiyi kabullenemedi, Bunlar hep oyun oynadı, takiye yaptı. Uyguladıkları faşizme bakın, ellerine biraz daha güç geçince neler yapacaklarını artık siz tahayyül edin. Tek parti döneminde büyüklerimizin nasıl bir zihniyetle mücadele ettiklerini 3 haftada bize tekrar hatırlattılar. Rabbim milletimizi bunların insafına bırakmasın.

Ortalığı velveleye verenler yine kaybedecek, yine bunlar avuçlarını yalayacaktır. Darbe ve cunta dönemleri hariç milletimiz bunlara iktidar yüzü göstermedi. Bunlara itimat etmedi, yalanlarına iki yüzlü tavırlarına asla kanmadı. İki yüzlü siyaseti karşısında Anadolu irfanı her zaman galip geldi. Milletimiz bundan sonra da meydanı CHP faşizmine terk etmeyecektir. Bugüne kadar olduğu gibi AK Parti teşkilatı yine sağduyulu olup aklı selim hareket edecektir.

Tarım ve ilgili bakanlıklarımıza gerekli talimatı verdik

Biz husumetin, öfkenin diliyle değil 23 yıldır olduğu gibi yine gönül dili ile konuşacağız. Bilhassa İstikbalimizin teminatı olan gençlerimize sahip çıkacağız. Kadromuzun Türkiye'ye kazandıracağı daha çok eser, hizmet var. Nice badirelerle karşılaştık, nice zorluklarla karşılaştık nice kumpaslara uğradık ama 23 yıl boyunca bu aziz millete hayal kırıklığı yaşatmadık bundan sonra da yaşatmayacağız. Ülke ve milletin meselelerini çözerek bugünlere geldik. Bundan sonra da sorunların üzerine özgüvenle gideceğiz. Sizlerden 'terörsüz Türkiye' için 85 milyon olarak kardeşliğimizi güçlendirecek hususlara odaklanmanızı istiyorum. Sokak hayvanları konusunda belediye başkanlarımızdan sokaklarımızı güvenli hale getirmelerini beklediğimi hatırlatmak istiyorum AK Parti'nin yönettiği belediyeler çocukların kendini en güvende hissettiği şehirler olmalıdır. Çeteleşmiş lobilerin ortalığı velveleye vermelerine aldanmayacağız. Kanunları kullanarak daha fazla can yanmadan, daha fazla anne babanın yüreğine evlat acısı düşmeden bu sorunu inşallah bir hal yoluna koyacağız. Tarım ve ilgili bakanlıklarımıza gerekli talimatı verdik. Kanunun uygulanıp uygulanmadığını denetleyip gerekli cezayı müeyyidelerde bulunacaklardır. Direnç gösteren muhalefet milletin feryadına kulak verip kanunu tıpış tıpış uygulayacaktır. Milletle inatlaşmanın sonu yine hüsran olacaktır.