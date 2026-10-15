Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Dündar Ziya Gültekin için başsağlığı mesajı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazasında yaşamını yitiren Üsküdar Belediye Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin’in vefatı dolayısıyla taziye mesajı paylaştı. Erdoğan, Gültekin’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, merhumun ailesine, yakınlarına, AK Parti’ye ve Üsküdarlı vatandaşlara başsağlığı dileklerini iletti.

Erdoğan'ın taziye mesajı şöyle;

"Üsküdar Belediye Başkanvekilimiz Dündar Ziya Gültekin'in Anadolu Otoyolu'nda geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiğini derin bir teessürle öğrendim. Dündar Ziya kardeşimizin kederli ailesine, yakınlarına, AK Partimize ve Üsküdarlı hemşehrilerimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum."