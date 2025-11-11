  1. Ekonomim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan düşen kargo uçağıyla ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere olan TSK'ya ait C130 kargo uçağının düştüğünü duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan düşen kargo uçağıyla ilgili açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan havalanan Türk askeri kargo uçağı C130'un, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü açıkladı. Bakanlık, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Azerbaycan'dan ülkemize gelmekte olan uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğü bilgisini derin bir üzüntü ile öğrendik. Enkaza ulaşma çalışmaları ile ilgili ülke makamlarıyla koordinemiz devam ediyor. İnşallah bu kazadan en az bir badire ile çıkarız. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin ve dualarımız ile inşallah onların yanında olalım" açıklamasını yaptı.

