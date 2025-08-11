Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eren Bülbül ve Ferhat Gedik mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Ferhat Gedik'i şehadetlerinin 8. yılında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda andı.
"Şehadetlerinin 8’inci yılında Eren Bülbül evladımızı ve Jandarma Astsubayımız Ferhat Gedik’i rahmetle yâd ediyorum. Rabb’im ruhlarını şad, mekânlarını cennet eylesin."
