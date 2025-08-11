  1. Ekonomim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eren Bülbül ve Ferhat Gedik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Ferhat Gedik'i şehadetlerinin 8. yılında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda andı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Ferhat Gedik'in şehadetlerinin 8. yılı için bir anma mesajı paylaştı:

"Şehadetlerinin 8’inci yılında Eren Bülbül evladımızı ve Jandarma Astsubayımız Ferhat Gedik’i rahmetle yâd ediyorum. Rabb’im ruhlarını şad, mekânlarını cennet eylesin."

