Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erzurum Kongresi mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Kongresi'nin 105. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yayımlanan mesajında, "Erzurum Kongresi, aziz milletimizin kurtuluş azmi ve kararlılığıyla ortak bir ideal etrafında birleşerek, istikbalini belirlediği dönüm noktalarından biri olmuştur. Millet olarak Selçuklu'dan Osmanlı'ya ve ardından da Cumhuriyet'e kadar kurduğumuz her devletin verdiği varoluş mücadelesinde ağır bedeller ödenmiştir." ifadelerini kullandı.

Milli Mücadele yıllarında ortaya konan yüksek şuurun, bugün de ilham kaynağı olduğunu, geleceğe yürüyüşlerinde kendilerine güç verdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Birlik ve beraberliğimizden ödün vermeden, ülkemizi daha da güçlendirmek için aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme hedefiyle Erzurum Kongresi'nin 105. yıl dönümünde bugün de devlet ve millet olarak aynı ilkeler doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz. Erzurum Kongresi'nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle yad ediyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

Hatay mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay'ın ana vatana katılmasının 85. yıl dönümü mesajını paylaştı.

Paylaşımda, "Hatay, farklı kültürlerin ve dinlerin barış içinde bir arada yaşadığı, Anadolu'da kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan, kardeşlik ve hoşgörü merkezidir. Ana vatanla bütünleşme kararı, Hataylıların güçlü iradesiyle alınmıştır. Bu kucaklaşma kararı, milli birlik ve bütünlüğümüze değer katmış, uluslararası camiada ülkemizin barışçı kimliğini öne çıkarmış ve saygınlığını artırmıştır. Bu bütünleşme kararı, aziz milletimizin birlik ve beraberliğini her şeyin üstünde tuttuğunun göstergesidir. Ortak değerlerimiz etrafında kenetlenerek geleceğe aynı azim ve kararlılıkla yürüyoruz. Hatay'ı da kapsayan ve 6 Şubat'ta meydana gelen deprem, son asırda maruz kaldığımız en büyük felaket olarak tarihe geçti. Bu depremlerde hayatını kaybeden kardeşlerime bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Bu düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal ve Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen başta olmak üzere, bu milli dava uğruna çaba harcayan herkesi rahmetle yad ediyor; Hataylıları ve bütün vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum." ifadeleri yer aldı.