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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eskişehir'deki yangın şehitleri için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'deki orman yangınında şehit olan 10 orman işçisi için taziye mesajı yayımladı.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eskişehir'deki yangın şehitleri için taziye mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında hayatını kaybeden 5 orman çalışanı ve 5 AKUT gönüllüsü için başsağlığı mesajı yayımladı.

Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

"Eskişehir'deki orman yangınına müdahale ederken 5 orman çalışanı ve 5 AKUT gönüllüsü kardeşimizin şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ormanlarımızı korumak için canları pahasına mücadele veren kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum."

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