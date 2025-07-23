Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eskişehir'deki yangın şehitleri için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'deki orman yangınında şehit olan 10 orman işçisi için taziye mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında hayatını kaybeden 5 orman çalışanı ve 5 AKUT gönüllüsü için başsağlığı mesajı yayımladı.
Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:
"Eskişehir'deki orman yangınına müdahale ederken 5 orman çalışanı ve 5 AKUT gönüllüsü kardeşimizin şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ormanlarımızı korumak için canları pahasına mücadele veren kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum."