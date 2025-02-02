Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Etem Çalışkan için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, kaligrafi sanatçısı Etem Çalışkan için bir taziye mesajı yayımladı.

Taziye mesajını iletti

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Dün vefat haberini üzüntüyle aldığımız, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, kaligrafi sanatının usta ismi Etem Çalışkan'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.