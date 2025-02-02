Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Etem Çalışkan için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi hattat Etem Çalışkan için taziye mesajı yayımlayarak, merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat dünyasına başsağlığı dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, kaligrafi sanatçısı Etem Çalışkan için bir taziye mesajı yayımladı.
Taziye mesajını iletti
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Dün vefat haberini üzüntüyle aldığımız, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, kaligrafi sanatının usta ismi Etem Çalışkan'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.
Dün vefat haberini üzüntüyle aldığımız, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, kaligrafi sanatının usta ismi Etem Çalışkan’a Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 2, 2025