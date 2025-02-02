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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Etem Çalışkan için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi hattat Etem Çalışkan için taziye mesajı yayımlayarak, merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat dünyasına başsağlığı dileklerini iletti.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Etem Çalışkan için taziye mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, kaligrafi sanatçısı Etem Çalışkan için bir taziye mesajı yayımladı.

Taziye mesajını iletti

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Dün vefat haberini üzüntüyle aldığımız, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, kaligrafi sanatının usta ismi Etem Çalışkan'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

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