Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya "geçmiş olsun" telefonu
Gazeteci Fatih Altaylı, dün beynindeki tümör nedeniyle ameliyat geçirdi. Ameliyat sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Altaylı’yı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Erdoğan'ın Altaylı'yı aradığını Gazeteci İsmail Saymaz duyurdu
Saymaz, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, beyin ameliyatı geçiren Fatih Altaylı’yı dün akşam aradı. Altaylı’nın sağlık durumunu soran Erdoğan, “Geçmiş olsun” dileklerini iletti. Altaylı da geçirdiği operasyon hakkında cumhurbaşkanına bilgi vererek, teşekkür etti" ifadelerini kullandı.