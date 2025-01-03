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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ferdi Tayfur paylaşımı: Büyük üzüntü duydum

Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ferdi Tayfur için taziye mesajı geldi. Erdoğan yayınladığı taziye mesajında "Sanat camiamızın, Türk müziğinin en önemli ve kıymetli simalarından biri olan Sayın Ferdi Tayfur’un vefatından büyük üzüntü duydum" dedi.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ferdi Tayfur paylaşımı: Büyük üzüntü duydum
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Usta sanatçı Ferdi Tayfur, organ yetmezliği sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Tayfur'un ölümü sevenlerini hüzne boğarken siyasilerden de peş peşe taziye mesajı geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Sanat camiamızın, Türk müziğinin en önemli ve kıymetli simalarından biri olan Sayın Ferdi Tayfur’un vefatından büyük üzüntü duydum.

Ferdi Tayfur’a Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

Mekânı cennet olsun."

Bahçeli: Ferdi Tayfur’un vefatı bir parçamı alıp götürdü

Ferdi Tayfur hayranlığı ile bilinen MHP lideri Devlet Bahçeli de paylaştığı mesajında "Ferdi Tayfur’un vefatı bir parçamı alıp götürdü. Yerinde huzur bulsun" ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli: Ferdi Tayfur’un vefatı bir parçamı alıp götürdüBahçeli: Ferdi Tayfur’un vefatı bir parçamı alıp götürdüGündem

 

 

 

 

 

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