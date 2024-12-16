Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ferhat Göçer ile 'Sarı Gelin' düeti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Erzurum 8'inci Olağan İl Kongresi'ne katılmak için geldiği kentte "Gençlik Buluşması'na katıldı.

Programda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve AK Parti Grup Başkan Vekili Efkan Ala da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda "sarı gelin" ve "ıslak ıslak" şarkılarını söyleyen Ferhat Göçer'e de eşlik etti.

Erdoğan'ın bu anları sosyal medyada gündem oldu.