Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete tepki: Otobüs seferlerini bile doğru düzgün işletemiyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te 5113 Deprem ve Sosyal Konut Anahtar ve Tapu Teslim Töreni'nde konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli satırbaşları:

Bugün direnişin, dirilişin, umudun ve istikbalin şehrindeyiz. Bugün destanlar yazan kahramanların şehrindeyiz. Evleri yıkılan vatandaşlarımızın yeni yuvalarının Antepli kardeşlerimiz için inşa ettiğimiz sosyal konutların anahtarlarını teslim ediyoruz.

Bu aziz coğrafya, tarih boyunca nice kültür, medeniyetlere ev sahipliği yaptı. Her rüzgarın bir hikaye anlattığı bölge sıradan bir yurt değildir. Burası dünya tarihini yazanların, dünyaya yön verenlerin yurdudur. Vatan topraklarını mukaddes emaneti taşımanın sorumluluğunda işte bu şuur vardır. Evlatlarımıza müreffeh Türkiye bırakmayı arzu ediyorsak ayaklarımızı yere sağlam basmak zorundayız. Bu durum dış politika, savunma, ekonomi için geçerli değildir. Güçlü ve dayanıklı şehirler inşa etmek bunun ayrılmaz bir parçasıdır.

CHP Genel Başkanı Özel'e tepki

Asrın felaketinde milletimizin yanında dimdik durduk. Hızlıca asrın inşasını başlattık. Geçen hafta Maraş'ta 155 bininci yuvamızın anahtarını teslim ettik

Burası Özgür Özel'lerin, şunların, bunların laf yapıp icraat yapmadığı bir iktidar değil. 5113 deprem ve sosyal konutumuzun anahtarlarını hak sahibi kardeşlerimize teslim ediyoruz.

Deprem bölgesine sadece konut yapmıyoruz

Allah'ın izniyle 2024 yılının sonuna kadar 11 ilimizde toplam 201 bin 688 bağımsız bölümü teslim edeceğiz. Burada şunu ifade etmek isterim, biz dünyanın en büyük şantiyesine dönüşen deprem bölgesine sadece konut yapmıyoruz. Okul, sağlık merkezi, çarşı, pazar, yeşil alanıyla yepyeni yaşam alanları inşa ediyoruz. Bölgedeki şehirlerin tamamının altyapısını yeniliyoruz. Deprem bölgesinde ekonomiyi canlandırmaya, üretim, istihdam ve ticareti güçlendirmeye devam ediyoruz.

Seçim kazanmak için bol keseden vaat dağıtıp göreve gelince hepsinin üzerine sünger çekmedik

Vatandaşlarımıza meydanlarda verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız. 22 yıllık iktidarlarımızın hiçbir döneminde milleti hayal kırıklığına uğratmadık. Seçim kazanmak için bol keseden vaat dağıtıp göreve gelince hepsinin üzerine sünger çekenlerden olmadık. Ulaşımdan yeşil alanlara eğitimden kültürel faaliyetlere kadar pek çok alanda önemli adımlar attık.

Kule deyince Özel ve belediye başkanlarının aklına sadece para kuleleri geliyor

Milletimize hizmet etmek için dev eserler üretiyor, karıncalar gibi çalışıyoruz. Muhalefetin içler acısı halini artık anlatmaya gerek dahi duymuyoruz. Ne vizyon var, ne proje. Dervişin fikri neyse zikri de odur demişler. Kule denince aklımıza İstanbul Havalimanı'nın 90 metre uzunluğundaki kule geliyor. Kule denince aklımıza bölücü alçakların saldırılarından Mehmetçikleri korumak için inşa ettiğimiz kuleler geliyor. Kule deyince bakıyorsunuz Özel ve belediye başkanlarının aklına sadece para kuleleri geliyor. Para kuleleri dışında ortada bizim eserimiz diye gösterebilecekleri icraatleri yok. Konser bahanesiyle yapılan soygunu anlatmak yerine çıkmış paradan kule geliyor.

İzmir Körfezi kaderine terk edildi, umurlarında bile değil

Bunların aklı fikri ceplerini doldurmak, milletin paralarını har vurup harman savurmak. Otobüs seferlerini bile doğru düzgün işletemiyorlar. İzmir Körfezi kaderine terk edildi, umurlarında bile değil. Bir başkası 6 sene önce işleyen trafiği kör düğüm haline getirdi. Her şeye para buluyorlar iş SGK borçlarına gelince 40 dereden su getiriyorlar. Nereden tutsanız elinizde kalan beceriksiz zihniyetle karşı karşıyayız. Allah bunların yönettiği belediyelerde yaşayan vatandaşlara sabır versin.

Nereye giderseniz bizim eserlerimizi görürsünüz. Antep'e yaptığımız hizmetler çok büyük takdir topluyor. Gaziantep'e sayısız eser, proje kazandırdık.

Gaziantep-Mersin arası 2 saat 15 dakikaya inecek

Gaziantep-Osmaniye-İncirlik-Adana-Mersin hızlı tren projesinin yapım çalışmaları sürüyor. Tamamlandığında Gaziantep-Mersin arası 2 saat 15 dakikaya inecek.