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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gaziler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gaziler Günü mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bu cennet vatanda milletimiz özgürce yaşasın diye bedel ödeyen, kendilerine çok şey borçlu olduğumuz tüm gazilerimizin ve kıymetli ailelerinin Gaziler Günü’nü tebrik ediyorum. Hayatta olan gazilerimize bereketli ömürler diliyor, ebediyete irtihal edenlere Allah’tan rahmet niyaz ediyorum" dedi.