Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Girne gemi faciası açıklaması: Devletin tüm imkanlarını seferber ettik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda 'Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bugün Girne'den Mersin Taşucu'na seyir halindeyken alabora olan yolcu gemisi dolayısıyla milletimize ve Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. KKTC ile iş birliği içinde arama çalışmaları başlattık. 237 yolcu ve mürettebat kurtarılırken 7 kardeşimiz hayatını kaybetti.

Kayıplara ulaşmaya yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Çalışmalardan olumlu haber almayı ümit ediyoruz. Devletin tüm imkanlarını seferber ettiğimiz bu süreci yakından takip ediyoruz.

Zaferin 104. yılında anlamlı mesaj

Törende sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum. Eğitimlerini tamamlayan öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Törenimizi çok müstesna bir günde yapıyoruz.

Kahraman ordumuzun milletimiz ile omuz omuza vererek kazandığı zaferin 104. yılı kutlu olsun. Zafere giden yolları ilmek ilmek dokuyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ordumuzun tüm neferlerini minnetle yad ediyorum. Bizim destanlarımız yalnızca kanla değil, şanla şerefle yazılır. Şan ve şeref özellikle de cenk meydanlarında bizim alameti farikamızdır. Bin yıldır vatan uğruna ezanımız bayrağımız, milli değerlerimiz uğruna canlarını feda eden, kanlarını bu millet için döken şehit ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

"Terör örgütlerine çelikten bir yumruk indirdik"

Fırat Kalkanı Harekatı'nın da 10. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Terör örgütlerine çelikten bir yumruk indirdik. Ebediyete uğurladığımız şehitleri rahmetle yad ediyor, gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum.

“Türkiye’yi şanına yakışır şekilde temsil edeceğinize inanıyorum”

Harp okullarında öğrenim gören öğrencilerimizin mezuniyet sevincine bizler de ortak oluyoruz. Toplam bin 276 teğmenimiz birazdan diplomalarını alacak. Dost ve kardeş ülkelerden gelen askeri misafir öğrenciler de mezun olacak. Dereceye girenler başta olmak üzere harp okullarından mezun olan öğrencilerimizi şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. Ordumuzda üstleneceğiniz görevlerde başarılar diliyorum. Devletimize, milletimize ve TSK'mıza önemli hizmetlerde bulunacağınızdan şüphe duymuyorum. Türkiye Cumhuriyeti'mizi, değerlerimizi, şanına yakışır şekilde temsil edeceğinize yürekten inanıyorum.

Erdoğan’dan genç teğmenlere mesaj

Sevgili evlatlarım, sizler 2235 yıllık şanlı mazisi ile Türk ordusunun mensuplarısınız. Ordumuzun gücünü sizler artıracaksınız. Kapasitesini, etki sahasını sizler büyüteceksiniz. Bilginiz ile tecrübeniz ile, şahsiyetiniz ile ordumuzu çok yüksek seviyelere sizler çıkaracaksınız. Barış, güven ve istikrarı sizler tesis edecek, mazlumların yardımına sizler koşacaksınız. Sizlere çok ama çok güveniyorum. Her birinize ülkemi milletim adına kıvanç duyuyorum. Sizleri yetiştiren anne ve babaları gönülden tebrik ediyorum. Sizleri eğiten komutanlarınıza, hocalarınıza tebriklerimi iletiyorum.

Son olarak tüm milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyorum. Aynı şekilde peygamber ocağımızın tüm mensuplarının ve ailelerinin Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlu olsun diyorum.