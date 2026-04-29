Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kiralık konut anahtarlarını bu yaz teslim edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar;

"Aziz milletim, değerli vekil arkadaşlarım, hanımefendiler beyefendiler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizlerin huzurunda Türkiye Yüzyılı için gecesini gündüzüne katan dava arkadaşlarımı hürmetle selamlıyorum.

Bugün tarihimizin iftihar vesilelerinden biri olan Kût'ül-Amâre Zaferi'nin 110. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Kût'ül-Amâre Zaferi tarihimize şanla şerefle yazılmış bir kahramanlık destanı olarak millî hafızamızda yerini almıştır. Bu zaferin bir başka yönü belli kesimler tarafından şimdilerde tekrar köpürtülen Araplar bizi sırtımızdan hançerledi yalanını deşifre etmekte. Arap halkı kuşatmaya destek olmuş ve bu uğurda şehit olmuşlardır. Arapların yanı sıra Kürt aşiretleri de Osmanlı ordusu yanında savaşmışlardır. Arap aşiretleri içinde Şii olanlar da bu bulunuyordu. Altını çizdiğimiz Türk-Kürt-Arap ittifakının ne kadar önemli olduğunu bizlere hatırlatmakta.

Bölgemizin içinden geçtiği sancılı dönemde köken, meşrep, mezhep farklılıklarımızı bir yana bırakıp vahdeti kuşanmak, kardeşliği yüceltmek mecburiyetindeyiz. Kardeşliğimizi kundaklamak isteyenlere "eyvallah" demeyecek, kardeşlik türkümüzü söylemeye devam edeceğiz."

"2027 Mart ayından itibaren evlerin anahtarlarını peyderpey teslim edeceğiz"

"Cumartesi günü bu minvalde bir adım daha adım attık. 500 bin konut kazandıracak 100 yılın konut projesini paylaştık ve halkımız projemize yoğun ilgi gösterdi. 500 bin konut için 8 milyon vatandaşımız başvuru yaptı. 4 ayda 81 ilde noter huzurunda şeffaf şekilde 500 bin hak sahibini belirledik. 10 binlerce ailemizi ev sahibi yapacak sürecin ilk aşaması tamamlandı. Şimdi hedefimiz evleri hak sahiplerine teslim etmek. Çok hızlı şekilde sahada inşa sürecine başlayacağız. 2027 Mart ayından itibaren evlerin anahtarlarını peyderpey teslim edeceğiz."

"Bu yaz kiralık konutlarımızı kura ile teslim edeceğiz"

"7300 ila 11 bin lira arası taksit ile insanlarımızı yuva sahibi yapacağız. İlk kez İstanbul'da kiralık konut uygulamasını hayata geçiriyoruz. 100 bin konut yanı sıra 15 bin kiralık konut inşa ediyoruz. Vatandaşımız TOKİ'den uygun fiyatla konut kiralayacak. Bu yaz kiralık konutlarımızı da kura ile teslim edeceğiz. Kurada ismi çıkmayanlar da üzülmesin, biz sadece TOKİ vasıtası ile 1 milyon 460 bin konut üretmiş bir iktidarız."

"Bizim ülkeyi kutuplaştıran polemiklerle işimiz olmaz"

"Biz bu ülkeye bu millete sevdalıyız. Bizim ülkeyi kutuplaştıran polemiklerle işimiz olmaz. Sahte ve sanal tartışmalarla işimiz olmaz. Hiçbirinde yokuz, olmadık olmayacağız. Bizi arayan açılışta, şantiyede, devasa eserlerin temelini atarken, bitmiş projeleri açarken bulur. Bizi arayan milletimizin gönül sarayının baş köşesinde bulur. Bizi arayan bu milletin derdi ile dertlenirken bulur."

"Basın mensuplarına saygılı olmalılar"

"Yolsuzlukla yargılanan belediye başkanları karşısında kuzu kesilenler basın mensuplarına karşı aslan postuna bürünüyor, rüşvet pazarlığı yapanlara iki laf edemeyenler kürsüde önlerine gelene tehditler savuruyor. Basın mensuplarına saygılı olmalılar. Bu mu sizin özgürlük ve demokrasi anlayışınız? Tehditle kimseyi sindiremezsiniz. "

"Cürmünüz kadar yer yakarsınız"

"Kendini dev aynasında görenlere 'cürmünüz kadar yer yakarsınız' demek istiyorum. Kabul etseniz de etmeseniz de alışık olduğunuz eski Türkiye yok.. Basının sizi eleştirmesine öyle ya da böyle alışacaksınız. Yankı odanızın dışında farklı ses duymaya alışacaksınız. Türkiye çok sesliliğe kavuşmuştur bundan geriye dönüş olmayacaktır. Her gün yeni bir skandal patlak veriyor onların aklına basını susturmak geliyor. Beyefendiler aklına baklava kutuları değil onları haber yapanları tehdit etmek geliyor. Bizim CHP'deki Bizans oyunlarıyla uğraşacak ne vaktimiz ne niyetimiz ne de bunlara ayıracak vaktimiz var, midemiz var. Bir taraftan 500 bin konut kurası çekiyor ve ülkemizi küresel cazibe haline getirecek adımlar atıyoruz.

"Hazırladığımız kapsamlı çalışmayı yakında Meclisimize sunacağız"

'Türkiye Yüzyılı'nda yatırımlar için güçlü merkez' şiarıyla hazırladığımız kapsamlı çalışmayı inşallah yakında Meclisimizin takdirine sunacağız. Hedefimiz; istikrar adası vasfını son hadiselerle bir kez daha tescilleyen ülkemizi üretim, ticaret, lojistik ve yatırım alanlarında küresel bir merkeze dönüştürmek, Türkiye'nin rekabet gücünü artırmaktır.

Terörsüz Türkiye süreci

"Ekonomik şahlanışımızın bir diğer lokomotifi terörsüz Türkiye sürecidir. Ülkemize maliyeti 2 trilyon doları aşan terör sorununu çözdüğümüzde inşallah Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüz daha da hızlanacaktır. Maruz kaldığımız gizli açık tüm sabotajlara rağmen süreçte 18. ayı geride bıraktık ve hamdolsun birçok kritik eşiği suhuletle aşmayı başardık. Komisyon raporunun onaylanmasıyla çok daha hassas yönetilmesi gereken bir kavşağa varılmış oldu. Komisyon raporunun ışığında siyasi partilerimizin de desteğiyle Cumhur İttifakı olarak bu kavşağı da kazasız belasız geçelim arzusundayız."

"Biz bu yola Türkiye'nin aydınlık yarınları için çıktık"

"Biz bu yola ittifak olarak Türkiye önündeki en büyük engellerden birini kaldırmak için çıktık. Kardeşliğimize saplanan hançeri söküp atmak için çıktık. Sivil siyaseti daha da güçlendirmek için çıktı. Biz bu yola Türkiye'nin aydınlık yarınları için çıktık. Ödediğimiz bedelleri gelecek nesiller ödemesin diye biz bu yola revan olduk."

"86 milyona hizmet için varız"

"Bölgemizin içinden geçtiği bu sancılı dönemde sürece katkı verenler tarihe adını kaydettirecektir. Süreci zorlaştıran, yokuşa süren tahrik eden her türlü girişim de tarih karşısında sorumlu olacaktır. Cumhur İttifakı olarak bu ülkenin bagajlarından kurtulması için kucaklayıcı, yapıcı anlayış ile hareket etmeyi sürdüreceğiz. Görüyorsunuz, halkımız bizden hizmet, eser, proje ve dertlerine derman olacak reçete bekliyor. Milletimiz bizi buraya kendisini temsil etmek için gönderdi ise bu kutsal görevi bahane aramadan, muhalefetin tuzaklarına düşmeden layıkıyla icra etmek zorundayız. Ana muhalefetin Meclis'i tıkamasına yasama faaliyetlerini engellemesine müsaade edemeyiz. Hangi partiye gönül vermiş olursa olsun 86 milyona hizmet için varız.

Çok kıymetli milletvekillerim, sizler de vatandaşlarımızla temaslarınızda görüyorsunuz. Halkımız bizden hizmet bekliyor, proje ve eser bekliyor, dertlerine derman olacak reçeteler bekliyor. Hiçbirimizin hangi sebeple olursa olsun milletin umutlarını boşa çıkarma lüksüne sahip olmadığını tekraren dile getirmek isterim."