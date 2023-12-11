Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halil Umut Meler saldırısı sonrası ilk açıklama

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankaragüc-Rizespor maçının ardından hakem Halil Mutlu Meler'in Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından saldırıya uğraması sonrası bir açıklama yaptı.

Erdoğan, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

* Bu akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında hakem Halil Umut Meler’e yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

* Spor, barış ve kardeşlik demektir. Spor şiddetle bağdaşmaz. Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz.