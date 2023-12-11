Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halil Umut Meler saldırısı sonrası ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırısının ardından bir açıklama yaptı. Erdoğan, "Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz" mesajı paylaştı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankaragüc-Rizespor maçının ardından hakem Halil Mutlu Meler'in Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından saldırıya uğraması sonrası bir açıklama yaptı.
Erdoğan, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
* Bu akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında hakem Halil Umut Meler’e yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
* Spor, barış ve kardeşlik demektir. Spor şiddetle bağdaşmaz. Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz.