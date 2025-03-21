Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan halk ozanı Aşık Veysel paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 52'nci yılında halk ozanı Aşık Veysel'i rahmetle andı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 52'nci yılında halk ozanı Aşık Veysel'i rahmetle andı.
"Rahmet ve hürmetle yad ediyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Milletimizin gönül yollarını çok iyi bilen, özünden geçeni büyük bir ustalıkla saza ve söze döken Anadolu halk ozanımız Aşık Veysel’i ahirete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle, hürmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.
Milletimizin gönül yollarını çok iyi bilen, özünden geçeni büyük bir ustalıkla saza ve söze döken Anadolu halk ozanımız Âşık Veysel’i ahirete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle, hürmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/n2TgbBRKfs— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 21, 2025