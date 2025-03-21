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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan halk ozanı Aşık Veysel paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 52'nci yılında halk ozanı Aşık Veysel'i rahmetle andı.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan halk ozanı Aşık Veysel paylaşımı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 52'nci yılında halk ozanı Aşık Veysel'i rahmetle andı.

"Rahmet ve hürmetle yad ediyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Milletimizin gönül yollarını çok iyi bilen, özünden geçeni büyük bir ustalıkla saza ve söze döken Anadolu halk ozanımız Aşık Veysel’i ahirete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle, hürmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

 

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