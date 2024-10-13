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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, hayatını kaybeden Önderoğlu için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazasında hayatını kaybeden Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu için taziye mesajı yayımladı.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, hayatını kaybeden Önderoğlu için taziye mesajı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından trafik kazasında hayatını kaybeden Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu için taziye mesajı paylaştı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında, "AK Parti’mizin Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi, kıymetli kızımız Betül Önderoğlu’nun bir trafik kazasında vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Betül kızımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, AK Parti teşkilatımıza, arkadaşlarına, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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