Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hüseyin Avni Reyhan'ın ailesine taziye telefonu
Erzincan'ın manevi önderlerinden Hüseyin Avni Reyhan geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reyhan'ın ailesini arayarak baş sağlığı dileğinde bulundu.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Erzincan'ın manevi önderlerinden Hüseyin Avni Reyhan'ın ailesini telefonla arayarak taziyelerini iletti.
Başsağlığı dileğinde bulundu
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan vefat eden Reyhan'ın oğlu Hüseyin Reyhan ile telefonla görüşerek, başsağlığı dileğinde bulundu.
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