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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hüseyin Avni Reyhan'ın ailesine taziye telefonu

Erzincan'ın manevi önderlerinden Hüseyin Avni Reyhan geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reyhan'ın ailesini arayarak baş sağlığı dileğinde bulundu.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hüseyin Avni Reyhan'ın ailesine taziye telefonu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Erzincan'ın manevi önderlerinden Hüseyin Avni Reyhan'ın ailesini telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Başsağlığı dileğinde bulundu

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan vefat eden Reyhan'ın oğlu Hüseyin Reyhan ile telefonla görüşerek, başsağlığı dileğinde bulundu.

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