Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, ‘içtüzük’ uyarısı: Bu işi yeni dönemde halledin

Besti KARALAR/ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde milletvekili buluşmalarının 3’üncüsüne başkanlık etti. Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül’e bağlı milletvekilleri ile buluşan Erdoğan, bazı bakanların da katıldığı ve yaklaşık 3 saat süren toplantıda milletvekillerini de dinledi. Toplantının başında konuşan Erdoğan iki önemli konuya dikkat çekti.

‘Süreç ihtiyatlı gidiyor, şehit aileleri ve gaziler incitilmemeli’

Edinilen bilgilere göre; Erdoğan konuşmasında Terörsüz Türkiye hedefinde sürecin tabana iyi anlatılması gerektiğini vurgulayarak, “Türkiye için bir dönüm noktası. Şehit yakınlarını, gazileri ve güvenlik güçlerimizi incitmeden bu süreci yürütmek durumundayız. Ona göre bu sürece uygun bir dil kullanın. Hassasiyet gösterin ve iyi anlatın.” dediği kaydedildi.

‘İBB soruşturma sürecini ibretle izliyoruz’

Erdoğan, konuşmasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na yönelik başlatılan yolsuzluk sürecini, 'belediye tarihinin en büyük yolsuzluğu’ şeklinde değerlendirerek, “Ahtapotun kollarının nerelere uzandığı, kimlerden haraç aldıklarını ibretle izliyoruz. Soruşturmanın kapsamını hep birlikte izliyoruz. İtiraflar geldikçe bu süreci daha iyi görüyoruz” ifadelerini kullandığı kaydedildi.

‘İçtüzük uyarısı’

Erdoğan’ın konuşmasının ardından yaklaşık 26 milletvekili söz aldı. Milletvekilleri seçim bölgelerinin sorunları başta olmak üzere ekonomiye ilişkin seçmenin eleştirilerini dile getirdiler.

Bazı milletvekilleri özellikle bu dönem TBMM Genel Kurulu’nun çalışamadığına ilişkin eleştirilerini dile getirdiler. Geçmiş dönemle bu dönemi kıyaslayan milletvekilleri, “eskiden Genel kurul oturumlarında Türkiye’deki çok önemli olaylarda milletvekilleri söz alırdı. Grup Başkanvekilleri ihtiyaç olmadan konuşmazdı. Şimdi 60 milletvekiline söz veriliyor, 6 tane grup var onlar konuşuyor. Tartışmalar olunca saatlerce tartışılıyor. Yasa görüşmelerine saatler sonra geçiliyor” dedikleri ifade edildi. Milletvekilleri ‘biz genel kurulda grup başkanvekillerinin şovlarını izlemek zorunda değiliz” şeklinde itirazlarını dile getirdikleri öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’da 3 Haziran’da yapılacak Meclis Başkanlığı seçimlerinden sonra TBMM İçtüzük işinin çözülmesi talimatını verdiği söylendi. AK Parti Grubu’nun Meclis başkanlığı seçimlerinden sonra içtüzük değişikliği için harekete geçileceği belirtildi.

‘Gençler önceliğimiz olmalı’

Bir milletvekili söz alarak, “bizim gençlerle ilgili yeni projeler getirmemiz lazım. Onlarla ilgili kültürel sosyal projeler geliştirmemiz lazım. Eskiden gençler hangi partiye oy vereceklerini anne babaya soruyordu. Ama artık her şey değişti. Gençler anne babalarını hangi partiye oy vermeleri konusunda ikna ediyor. Onun için gençler bizim partimizin önceliği olmalı” dediği kaydedildi.