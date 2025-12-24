Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlham Aliyev'e kritik telefon

İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Türkiye ile Azerbaycan'ın ticaret başta olmak üzere her alanda iş birliği içinde hedeflerine ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinin ilerlemesinden memnuniyet duyduklarını ve süreci desteklediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in doğum gününü ve yeni yılını da tebrik etti.