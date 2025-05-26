Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlhan Şeşen için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul’da vefat eden sanatçı İlhan Şeşen için sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.

"Sanat camiamıza başsağlığı diliyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "İcra ettiği müziği, besteleri ve oyunculuğuyla gönüllerde yer edinen değerli sanatçı Sayın İlhan Şeşen’in vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhum İlhan Şeşen'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine sabır, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.