Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran - İsrail ateşkesiyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan önemli satır başları şöyle:

13 Haziran'dan beri bölgemizde tansiyon iyice fırladı. En başından bu yana müzakereleri hedef alan çalışmalarımız oldu. Dün Amerikan başkanı Trump'ın açıklamaları sonrası gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Ateşkes kararı: Memnuniyetle karşılıyoruz

Taraflar arasında ateşkes sağlanmasına dair mutabakata ulaşıldığı haberini memnuniyetle karşılıyoruz. Tarafları ateşkese riayete davet ediyoruz.

Türkiye olarak uluslararası hukuku gözeten, diplomasiye öncelik veren ilkeli tavrımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.

İsrail saldırganlığı tümüyle durmalıdır

İsrail'in, Filistin ile başlayan Lübnan'a, Suriye'ye, Yemen'e nihayetinde de İran'a uzanan pervasız adımları asla kabul edilemez.

Bir an önce Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanmalı, İsrail saldırıları durmalı, insani yardımların kesintisiz bir şekilde ulaşımının yolu açılmalıdır.

İsrail saldırganlığı bölgemizin tamamında tümüyle durmalıdır.

Küresel aktörlerin bu çılgınlığa son vermek için etkin tedbirleri alması şart. Yoksa bunun bedelini sadece bölgemiz değil, bütün dünya öder

NATO'da Türkiye olarak adil külfet paylaşımını ve Avrupa güvenliğinin pekiştirilmesini özellikle savunuyoruz.

Terörsüz Türkiye hedefi

Bir devlet politikası olarak hassasiyetle yürüttüğümüz bu süreci inşallah başarıya ulaştırmakta kararlıyız.

Suriye yönetimi, DEAŞ dahil bütün terör örgütleriyle mücadelede son derece kararlı. Biz de kendilerine gereken desteği veriyoruz ve vereceğiz.