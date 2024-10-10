Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail açıklaması: Netanyahu küresel düzene tehdit ediyor

Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki programına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile ortak basın toplantısı düzenledi.

"İsrail üzerinde baskı oluşturulmalı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısında İsrail ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Netanyahu hükümeti artık küresel düzeni tehdit ediyor. Gazze'de 1 yıldır devam eden soykırım tüm insanlığın ortak utancıdır. İsrail üstünde gerekli baskı oluşturulmalı" dedi.

“Ticaret hacmimizi 2 milyar düzeyine çıkarmak için çabalarımızı sürdürüyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Tarihi bağlar ve kültürel yakınlıktan güç aldığımız Arnavutluk ile ilişkiler bir asrın ötesine uzanıyor. Tarım, yükseköğretim, halkla ilişkiler alanlarında az önce imzaladığımız üç anlaşma ile ilişkilerimizi ilerletme konusundaki irademizi teyit ettik. Ticaret hacmimizi 2 milyar düzeyine çıkarmak için çabalarımızı sürdürüyoruz.

“Terör örgütleri ile ortak mücadele konusunu ele aldık”

Değerli dostum Rama ile terör örgütleri ile ortak mücadele konusunu ele aldık. Mücadelemize etkin bir şekilde devam edeceğiz. Küresel ve bölgesel konularda da fikir alışverişinde bulunduk. İşgal edilmiş Filistin topraklarındaki ve Lübnan'daki İsrail mezalimi, görüşmemizin öncelikli maddesi arasında yer aldı.

Netanyahu hükümeti küresel düzeni tehdit ediyor

Netanyahu hükümeti artık küresel düzeni tehdit ediyor. Gazze'de bir yıldır devam eden soykırım tüm insanlığın ortak utancıdır. İsrail üstünde gerekli baskı oluşturulmalı.

Kalıcı ateşkes, insani yardımların ulaştırılması ve İsrail üzerinde baskı için uluslararası toplum olarak elimizden gelen gayreti göstermemiz gerekiyor.

Askeri, siyasi, ekonomik ticari ve bunların yanında turizme yönelik attığımız adımlarla istişarelerimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Arnavutluk Başbakanı: Türkiye olağanüstü bir gelişim gösterdi

Arnavutluk Başbakanı Rama'nın açıklamaları şöyle:

Bugün büyük bir memnuniyet duyuyorum. Yüksek Düzeyli Konsey'in ikinci toplantısını gerçekleştirdik. Bu işbirliğimizi güçlendirmek adına, değerlendirmelere yönelik somut adımlarla varılan mutabakatlarımıza somut adımları atmak üzere burada bulunduk. Ne zaman biz bir araya gelirsek kendisi tekrar vurgulamaktadır ki mutabakatımız, özellikle de ticari anlamda tam olarak potansiyelimizi, her iki ülkenin potansiyelini tam olarak ifade edemediğini söylemek istiyorum. 2 milyon euro hedefimize ulaşmak istiyoruz. Bunu da aşmayı diliyoruz. Bu yılın ilk 8 ayında yüzde 85 oranında artış gösterdi Türk vatandaşlarının Arnavutluk'u ziyareti. Daha fazla yatırım için bir mutabakata vardık. Türkiye olağanüstü bir gelişim göstermiştir. Bizim için büyük bir önem arz etmektedir. Diğer taraftan birçok işbirlikleri imzalamış olduk. Dört gözle beklediğimiz bir anlaşma vardı ki, İTÜ'nün Tiran'da bir program açması konusu büyük önem arz etmektedir.