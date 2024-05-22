Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail tepkisi: Dünyamız yeni çatışmalara gebedir

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz komşusu açken tok yatanlardan olamayız. Kardeşlerine sırtını dönenlerden olamayız. Bana ne diyenlerden, her koyun kendi bacağından asılır diyenlerden asla olamayız." diye konuştu.

Erdoğan'ın törende yaptığı konuşmadan öne çıkan satır başlıkları şu şekilde oldu:

76 senedir evlerine, yurtlarına geri dönmenin hayalini kuran Filistinli kardeşlerimize karşı mesuliyetimiz vardır. Bunları yok sayamaz, göz ardı edemeyiz.

Biz komşusu açken tok yatanlardan olamayız, kardeşine sırtını dönenlerden, 'bana ne' diyenlerden, 'her koyun kendi bacağından asılır' diyenlerden olamayız.

Abluka nedeniyle zaten açık hava hastanesi olan Gazze'yi, son 229 günde devasa bir çocuk mezarlığına çevirdiler.

Kimse aklımızla alay etmesin. Gazze'de oluk oluk akan kanda en az işgalciler kadar, onlara lojistik ve askeri destek sağlayanların da vebali var.

Siyonist yayılmacılık böyle devam ederse açık söylüyorum, dünyamız yeni çatışmalara gebedir.

Batılı güçler, tüm şımarıklığına ve pervasızlığına rağmen Netanyahu'nun arkasında durdukça Filistin'de katliamların önüne geçilemez.

Yabancı liderlerle yaptığımız görüşmelerin vazgeçilmez gündem maddesi, Filistin devletinin tanınması ve Gazze'de katiamların durmasıdır.

Bugün Norveç, Finlandiya ve İspanya'nın, Filistin devletini tanıyacaklarını açıklamalarından büyük bir memnuniyet duyuyorum