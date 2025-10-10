Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e: Gazze'de soykırıma dönülmesinin bedeli ağır olur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize’de Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne katılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’deki ateşkes süreci ile ilgili, “Hamas ile kapsamlı görüşmeler yaptık. Gazze’ye huzur, barış ve güvenliğin gelmesi için elimizden ne geliyorsa fazlasıyla yaptık. Diplomatlarımızı seferber ettik. Anlaşma imzalandı ve Gazze’de kalıcı barışa giden kapılar aralandı” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları...

Rize’nin tüm ilçelerindeki, köylerindeki kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum.

On beş aylık aradan sonra, sizlerle hasret gidermek üzere bugün bir kez daha baba ocağım, anayurdum, ata toprağım Rize’deyim. Sevdanız için, vefanız için, bize cesaret veren şu muhabbetiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

20-21 Eylül’de yaşanan sel felaketi sebebiyle siz kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Metrekareye 355 kilogram yağışın düştüğü afet öncesinde ve sonrasında seferber olduk.

1.754 personel, 663 aracın yanına 5 helikopterle sel felaketine müdahale ettik. Rabbim ülkemizi, milletimizi her türlü afetten korusun.

Aziz kardeşlerim, değerli hemşehrilerim; Millete hizmet yoluna çıkarken “Aşkla koşan yorulmaz.” demiştik. Aşkla çıktığımız bu yolda, 24 yıldır aşkla koşmaya devam ediyoruz.

Türkiye aşkımızla, memleketimize hizmet aşkımızla ilk gün nasılsak, bugün de aynı inanç ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Yeni açılışlarla, bugün toplam 38 projemizin toplu açılışını, 2 projemizin de temel atma törenini gerçekleştiriyoruz. Toplam 3 milyar 184 milyonu geçen eserler milletimize hayırlı uğurlu olsun.

Rize'ye sağlık alanında 7 Milyar 211 milyon liralık yatırım yaptık.

"Kimseden çekinmeden ezilenlerin sesi olduk"

Ülkemizi ve milletimizi gururla temsil ediyoruz. Türk milletinin hakkını ve çıkarlarını kararlılıkla savunuyoruz.

Yurt dışında da yoğun bir diplomatik ajanda izliyoruz. Türkiye’nin uluslararası alandaki itibarını ve ağırlığını artırıyoruz. Dünya liderlerinin katıldığı önemli zirvelerde, ülkemizi ve milletimizi gururla temsil ediyoruz. Türk milletinin hakkını, hukukunu ve çıkarlarını kararlılıkla savunuyoruz.

Medeni denilen ülkelerin sessiz kaldığı yerlerde biz konuştuk. İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi’nde bunu yaptık. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda bunu yaptık. Önceki gün Türk Devletleri Teşkilatı toplantısında yine bunu yaptık. Gittiğimiz her yerde, bulunduğumuz her toplantıda kimseden çekinmeden ezilenlerin sesi olduk.

"Mısır’dan gelen haber tüm insanları sevindirdi"

Dün Mısır’dan gelen haber, hepimizi tüm Müslümanları, hatta vicdan sahibi tüm insanları sevindirdi.

İnsanlar sevinçle, heyecanla sokaklara döküldü. Filistinli kardeşlerimizin mutluluğu bizleri de bahtiyar etti. Gazzeli çocukların yüzlerinde açan tebessümler içimizi ısıttı.

"Trump’la çok verimli görüşme gerçekleştirdik"

Washington’daki temaslarımızın ana gündemi, Gazze’de akan kanı durdurmaktı. Orada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Sayın Trump’la çok verimli, çok samimi bir görüşme gerçekleştirdik.

"Bize ne düşüyorsa fazlasıyla yaptık"

Ardından, MİT Başkanımızı Doha’ya; Dışişleri Bakanımızı Suudi Arabistan’a ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne gönderdik. Hamas’la kapsamlı görüşmeler yaptık. Katar ve Mısır başta olmak üzere bölgedeki kardeş ülkelerle temaslarda bulunduk. Yani, Gazze’ye huzur, barış ve güvenliğin bir an evvel gelmesi için bize ne düşüyorsa hamdolsun fazlasıyla yaptık.

"Soykırım ortamına dönülmesinin bedeli çok ağır olacaktır"

Soykırım ortamına dönülmesinin bedeli çok ağır olacaktır. Sonuçta anlaşma imzalandı ve Gazze’de kalıcı barışa giden yolun kapıları aralandı. Tüm zorluklarına rağmen bunu çok önemli buluyoruz. Çünkü biz artık kan akmasın diyoruz. Biz, çocuklar açlıktan ölmesin diyoruz.

"Gazze’deki yıkım ve enkazın kaldırılması için bize düşen ne varsa yapacağız"

İki yıldır süren ağır bombardımanın ardından, Gazze’de çok büyük bir yıkım ve enkaz var.

Bunların kaldırılması ve Gazze’nin yeniden imarında da bize düşen ne varsa, inşallah onu da yerine getireceğiz.

Bölgemiz özellikle de Gazze artık kana, katliama, gözyaşına doymuştur. Barışa fırsat tanınmalıdır, sabotajlardan uzak durulmalıdır. Gazze direnişinde şehit düşen tüm kardeşlerimize Allahtan rahmet diliyorum.

"Sayın Özel'in özür borcu yok mu?"

Ana muhalefetin vizyonsuzluğuna bir kez daha şahit olduk. Uzun süre Hamas'a terör örgütü dediler. Selam çaktıkları yerlerden umduklarını bulamayınca ağız değiştirdiler. İtibar suikastlarını devam ettirdiler. ABD ziyareti sonrası CHP Genel Başkanının hezeyanlarını dinlediniz. Ziyareti kötüledi. Gazze'ye sahip çıkmadığımızı iddia etti. Dünkü anlaşma hakikatin ne olduğunu gösterdi. Herkes ülkemizi takdir etti, teşekkür etti. CHP Genel Başkanı'nın bir özür borcu yok mu? Sayın Özel'in devlet görevlilerimize özür borcu yok mu? Milletimize özür borcu yok mu?

Sayın Özel, adının hakkını verip müstakil siyaset yapmak yerine, belli siyaset odaklarının güdümünden maalesef çıkamıyor. Zincirlerini kıramadığı için de böyle vahim hatalar yapıyor.

Türkiye’nin ana muhalefet partisi liderine yakışmayan bir üslup kullanıyor. Fakat açık söylüyorum: Biz, rakiplerimizin mutsuz olmasını istemiyoruz. Ama yolunu ve yoldaşlarını değiştirmezse, daha çok hata yapar, daha çok mahcup olur, kendini daha çok müşkül duruma düşürür.

Sayın Özel’e, kulağına her fısıldanana itibar etmemesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyorum."